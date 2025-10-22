Ulldecona
Els abrics rupestres de la Pietat resisteixen els aiguats amb despreniments puntuals i danys als accessos
El consistori analitzarà en profunditat els efectes de l'episodi sobre les roques i les pintures prehistòriques
El conjunt d'abrics de l'ermita de la Pietat d'Ulldecona (Montsià), dins del conjunt d'art rupestre llevantí declarat Patrimoni de la Humanitat, ha resistit el pas dels aiguats de la borrasca Alice sense, aparentment, patir afectacions importants. Tot i això, l'Ajuntament d'Ulldecona, que participa en programes de conservació preventius de les pintures, efectuarà una anàlisi en profunditat de les afectacions que l'aigua hagi pogut ocasionar a l'espai.
Les pluges torrencials caigudes sobre la serra de Godall han causat alguns despreniments de roques a l'abric IV, així com danys en alguns trams d'accés al conjunt. Algunes estructures arquitectòniques adjacents al complex a l'entorn de l'ermita també han resultat afectades.
L'abric I, el més popular i visitat, ha superat sense problemes l'embat dels aiguats, segons ha detallat a l'ACN el tècnic de Patrimoni de l'Ajuntament d'Ulldecona, Agustí Vericat. En canvi, al número IV s'han constatat filtracions d'aigua a les partes de roca i despreniments puntuals de pedres.
«Han resistit bé. Evidentment, no és el primer temporal d'aquestes característiques que pateixen i veuen passar. Però sí que és veritat que ha caigut molta aigua i, per tant, a la mateixa roca hi ha filtracions d'aigua que poden afectar posteriorment als gravats i les pintures rupestres», ha certificat l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, tot recordant que es tracta d'un patrimoni que ha resistit els efectes del clima i l'erosió durant 8.000 anys.
El consistori encarregarà ara als responsables tècnics una anàlisi i un treball d'avaluació «més a fons» per «garantir la preservació» futura de les pintures. En aquest sentit, Ventura ha destacat que, amb aquest objectiu, fa anys es van implementar diversos programes de «conservació preventiva» que permeten disposar d'imatges i fotografies periòdiques de l'estat dels abrics «de fa una setmana, quinze dies o un mes».
Unes mesures que, segons remarca Vericat, permet avançar «futures accions» per protegir aquest patrimoni que els experts tracte com un «element viu». A l'espai s'han aplicat ja tècniques, amb «molt bons resultats», com la fotogrametria digital, escanejos en 3D dels abrics i processament informàtic de les imatges per determinar «com actuar en cada punt».
«Malalts crònics»
Aquestes mateixes eines permetran ara també analitzar les afectacions tant geològiques com biològiques: els àcids que afecten les roques, les filtracions, les zones més exposades on es descrosta la pedra. «Això són malalts crònics: el que hem de fer és allargar la seva vida útil», ha apuntat.
La reiteració d'episodis de pluges torrencials a la zona, però, és objecte de preocupació. No només pel mateix art rupestre, sinó per l'entorn on se situa i els accessos a l'espai. «Portem sis o set anys en els quals tenim una dana de les més fortes cada un o dos anys i aquí a l'ermita sí que veiem afectacions cada any. Sobretot, en el tema d'erosió del camí, cosa que dificulta l'accés de les persones i ho hem d'anar solucionant», ha subratllat Vericat.
En aquesta ocasió, els efectes de l'aiguat han resultat més visibles a la zona propera a la mateix ermita. Diversos testimonis van enregistrar amb vídeo espectaculars salts d'aigua de grans dimensions brollant de la pedra de la mateixa serra. Precisament, la zona del camí d'accés més afectada és la que se situa tocant a les parets del complex, on un mur d'una antiga construcció adjacent va ensorrar-se deixant una muntanya de pedres acumulades. L'aigua també va tombar arbres de grans dimensions, va obrir un gran solc al mig del pas i va deixar filtracions d'aigua a l'interior de l'edifici del Centre d'Interpretació d'Art Rupestre.
Garantir la seguretat dels visitants
Ventura ha avançat que, precisament, que una de les línies de treball prioritàries en aquest àmbit és, precisament, "garantir la seguretat" dels visitants dels abrics prehistòrics. Posteriorment, s'actuarà per reparar els danys amb el suport d'altres administracions: "ens acollirem als ajuts d'emergència per poder restaurar aquesta situació i, després, fer les obres de millorar de cara el futur amb les diferents subvencions que vagin apareixent". El consistori, ha assegurat, treballa en aquests sentit "colze a colze" amb el Departament de Cultura.
L'Ajuntament d'Ulldecona encara no ha quantificat econòmicament l'abast dels danys sobre el seu important patrimoni històric i cultural, que inclou també jaciments ibèrics i construccions medievals. La zona de l'ermita, al vessant est de la serra de Godall, va ser una de les més afectades. Tant el temple -els primers vestigis són romànics, del segle XIII- com la part vella de l'església van patir també danys que, sortosament, no comprometen l'estructura. En altres espais propers al nucli urbà, com el castell, han aparegut humitats i s'han detectat petites esllavissades de terra en camins d'accés a altres espais patrimonials.