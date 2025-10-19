Societat
Entre la fusta i l'embalatge: el sector industrial de la Sénia s'adapta a les noves necessitats del mercat
La 17a Fira de l'Artesania i la 12a Festa del Moble posen al centre la tradició i el potencial del teixit empresarial
El sector industrial de la Sénia s'ha adaptat en les últimes dues dècades a les necessitats del mercat, promovent un canvi en el teixit empresarial. Tradicionalment, el 'país del moble' era conegut per la fabricació i comercialització de mobiliari de fusta, si bé actualment cinc empreses d'embalatge lideren la facturació del sector.
Durant la 17a Fira de l'Artesania i la 12a Festa del Moble, el Col·lectiu d'Empresaris del Moble de la Sénia ha apuntat que millorar infraestructures atrauria negocis i potenciaria els existents.
«En una població que no estigui ben comunicada, la indústria de fora no ve i crear indústria amb gent autòctona és molt difícil. L'acabament de l'A-7 ens posaria al mapa», ha dit José Ferré, president de l'ens.
Després de la crisi de la pandèmia del coronavirus, cinc anys enrere, el Col·lectiu d'Empresaris del Moble de la Sénia considera que el sector viu un moment «d'estabilització». Una situació que arriba també després d'entomar un període encara més complicat amb la crisi de la construcció del 2008.
«La indústria del moble està aguantant i en un procés madur. Està a l'expectativa del que vindrà», ha assenyalat a l'ACN el director de l'ens, José Ferré. En aquest sentit, el sector treballa per adaptar-se a les noves necessitats del mercat, ja sigui modernitzant els canals de comercialització com les innovacions en les fases de fabricacions de mobles.
En les dues últimes dècades la Sénia ha vist com les companyies dedicades a l'embalatge s'han anat fent un lloc al teixit empresarial del municipi. Ara per ara, cinc empreses d'aquest àmbit lideren la facturació del sector, segons Ferré, fins superar els 100 milions d'euros anuals. Una xifra que es rebaixa per sota de la meitat en el cas del moble. Paral·lelament, el col·lectiu assegura que unes 1.100 persones treballen en indústries tant de moble com de l'embalatge.
Recentment, l'empresa senienca Controlpack ha anunciat la compra d'unes naus del polígon Mataltes que prèviament havien format part de la indústria del moble. Ara, després d'anys en desús, tornaran a estar operatives per produir embalatge i reciclar materials plàstics. La companyia preveu crear una vintena de nous llocs de treball.
Des del consistori senienc celebren la iniciativa, que celebren la diversificació del sector. «Es farà un hub de l'embalatge amb la idea que no només es creïn nous llocs de treball directe, sinó perquè també vinguin altres empreses de l'ecosistema de l'embalatge», ha indicat el regidor de Comerç, Indústria i Empresa de la Sénia, Rubén Cervera.
Davant d'aquest escenari, el Col·lectiu d'Empresaris del Moble de la Sénia reitera la necessitat de ser un municipi dotat amb infraestructures que garanteixin la connexió viària i de retruc, facilitin l'arribada de noves empreses a la localitat. Així, Ferrer ha reiterat la necessitat d'acabar l'autovia A-7.
Una quarantena de parades
Pel que fa a la 17a Fira de l'Artesania, enguany s'han registrat una quarantena de parades de productors però també de demostracions d'oficis. Així, es posa al centre el passat artesà del municipi, que es combina amb estands on es fan demostracions d'oficis tradicionals i les agrupacions empresarials fan pinya per mostrar els seus productes al públic.
Pròximament està previst la celebració d'una fira de l'ocupació dirigida al públic més jove per mostrar precisament la varietat de perfils laborals que demanden les indústries tant del moble com de l'embalatge i trencar la «idea generacional» que els llocs de feina que ofereixen les fàbriques són únicament de treballs físics. La fira d'ocupació se celebrarà a principis de l'any vinent.