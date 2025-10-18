Societat
El municipi de Santa Bàrbara aposta per la cultura com a eina de resiliència després dels aiguats
El festival Rihihiu manté tota la programació en un exercici de recuperació de la normalitat
Els efectes dels aiguats no han arronsat les ganes de fer comunitat a Santa Bàrbara a través de la cultura. La cinquena edició del festival Rihihiu s'erigeix com una eina de resiliència per fer front a moments de «dol».
«La contradicció era decidir si fèiem el festival en un moment de dolor del poble, però s'ha demostrat una solidaritat, una resiliència i un poder de la gent que valia la pena celebrar-ho», ha afirmat una de les codirectores, Zoraida Roselló. De tota la programació, només s'ha traslladat un concert que s'havia plantejat fer en una finca que ha quedat molt malmesa a causa de la pluja. En paral·lel, el poble es troba en una fase de «recuperació de la normalitat» a l'espera que la setmana vinent es reobrin tres camins rurals.
L'aiguat de la tempesta 'Alice' va arribar només cinc dies abans de la celebració d'una nova edició del festival Rihihiu a Santa Bàrbara. L'organització del festival, després d'avaluar la situació, va optar per apostar per la cultura com una eina de resiliència i celebració col·lectiva. Així, el programa de la cinquena edició s'ha celebrat amb un únic canvi d'ubicació: el concert previst a la Masada de l'Alto d'aquest diumenge s'ha traslladat a l'escola municipal de música.
El mal estat en què ha quedat l'espai plantejat inicialment ha obligat a fer el canvi, si bé la resta de la programació s'ha mantingut dempeus. «La inauguració va ser un moment de celebració i moltes persones del poble ens vam reunir a un mateix espai, amb la música de la jota. Això fa pujar una mica els ànims, crear comunitat i crear aquest esperit d'estar junts i de poder superar moments difícils», ha indicat Anna Zaera, codirectora del festival.
Més enllà de les conseqüències de la borrasca 'Alice', el Rihihiu se centra enguany en l'alimentació i tot el coneixement popular al voltant del menjar. Amb aquest tema principal s'han teixit les intervencions artístiques que es representaran durant tot el cap de setmana, en una reflexió comunitària sobre la sobirania alimentària, la hibridació gastronòmica o la colonització gastronòmica, entre altres qüestions.
La decisió de mantenir la programació intacta ha estat compartida amb l'Ajuntament, que veu en el festival una manera de recuperar la normalitat poc a poc. En aquest sentit, l'alcalde Lluís Gimeno ha explicat a l'ACN que ara per ara queden tres camins rurals per reobrir, mentre que a la resta de finques pròximes al poble ja s'hi pot accedir de forma «provisional».
Si bé inicialment estava previst que la maquinària d'Infraestructures treballés aquest dissabte per obrir el pas a l'antiga via Augusta, la carretera de la Carrova i un tercer camí rural, no ha estat possible donada la feina pendent en poblacions veïnes. Per contra, està previst que les tasques s'iniciïn la setmana vinent.
Amb tot, Gimeno defensa l'aplicació de mesures estructurals i la declaració de zona d'alta sensibilitat al canvi climàtic per garantir una dotació pressupostària anual que ajudi a mitigar els efectes del canvi climàtic.