Dana Alice
L'escola Horta Vella de la Ràpita recupera les classes dilluns, una setmana després de l'aiguat
L'alumnat haurà de fer dos torns per poder sortir a jugar al pati, una de les zones més malmeses del centre
L'escola Horta Vella de la Ràpita recuperarà les classes dilluns, una setmana després de l'aiguat que va afectar la comarca del Montsià. Era l'última que quedava per recuperar la normalitat des de l'aiguat, un escenari que ha estat possible en part per l'ajuda del voluntariat. Una empresa de desinfecció garantirà la salubritat de l'espai aquest divendres. Ara bé, caldrà fer dos torns per sortir al pati, una de les zones més malmeses de l'escola.
En una visita al centre, la consellera d'Educació Esther Niubó ha afirmat que plantejaran mesures a mig i llarg termini per reconduir l'aigua dels barrancs per fer front a episodis similars, si bé l'alcalde no ha descartat que en un futur llunyà es proposi reubicar l'escola en una zona no inundable.