Dana Alice
La dana Alice deixa sense subministrament d'aigua potable els veïns de Freginals
Aqualia detecta una alteració de la terbolesa i ha habilitat camions cisterna per abastir la població
L'episodi de pluges torrencials i inundacions de diumenge a la tarda ha deixat els veïns de Freginals sense subministrament d'aigua potable. Segons ha informat en un comunicat l'empresa subministradora Aqualia s'ha detectat una alteració en la qualitat de l’aigua de l’aqüífer de captació subterrània i en l’aigua subministrada als usuaris del municipi.
Les analítiques han revelat que s'ha superat el valor paramètric de terbolesa, indicador que mesura les partícules en suspensió a l’aigua, principalment argiles, que poden alterar-ne l'aspecte i la qualitat organolèptica. Segons han recordat, preventivament i d'acord amb la normativa, l'aigua no és apta per al consum humà i no es pot fer servir per a cap ús quotidià.
Així doncs, ha insistit Aqualia, l'aigua no es pot utilitzar per beure, cuinar, rentar aliments, roba o per a la higiene personal. La restricció, d'acord amb el mateix comunicat, es mantindrà «fins a nou avís, mentre es treballa per restablir la qualitat del subministrament».
L’empresa ha assegurat també que treballa coordinadament amb l'Ajuntament de Freginals i les autoritats sanitàries «analitzant mesures per solucionar la situació amb la màxima celeritat». De moment, i per garantir l’accés a aigua potable durant aquest període, se subministrarà gratuïtament aigua apta per al consum als veïns afectats mitjançant camió cisterna, que s'ubicarà al carrer Pla de Corany, prop de la zona de piscines i equipaments municipals.