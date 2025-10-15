Dana Alice
Els Bombers tenen encara «dies de feina» a Alcanar, però l'escenari a l'Ebre «ha canviat dràsticament»
Els sectors d'Amposta, Santa Bàrbara, Godall i la Ràpita han quedat ja pròxims a la normalitat
Els Bombers tenen encara «alguns dies de feina» a Alcanar per arranjar els desperfectes causats pels aiguats de diumenge i dilluns, però el cap d'intervenció dels Bombers Albert Castellet ha afirmat que, després de les tasques d'avui, l'escenari a l'Ebre «ha canviat dràsticament».
El comandament del cos d'emergències ha explicat que aquest dimecres s'ha actuat a quatre sectors, Amposta, Santa Bàrbara, Godall, la Ràpita i Alcanar. En aquest últim és on queden «més tasques pendents», principalment netejar fang, runa o altres elements. Els altres tres sectors han quedat ja «força nets». Amb tot, es manté per a aquest dijous un dispositiu similar al d'avui, per accelerar tant com sigui possible la tornada a la normalitat als sectors encara afectats.