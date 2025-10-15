Dana Alice
Els Bombers mantenen un dispositiu amb uns 70 efectius a l'Ebre per restablir la normalitat
Les pluges torrencials de diumenge per la tarda van provocar danys importants en diferents pobles com Godall, Santa Bàrbara o la Ràpita
Els Bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu amb unes 30 dotacions terrestres i uns 70 efectius a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de restablir la normalitat després de les pluges torrencials com a conseqüència de la dana Alice.
Els bombers segueixen treballant, per sectors i amb equips conjunts amb voluntaris, en la permeabilitat de vies i neteja de baixos amb el suport de maquinària pesant. A les zones de Godall, Santa Bàrbara i Freginals, les tasques estan bastant avançades, mentre que a Alcanar i la Ràpita encara queda molta feina per fer.
En el sector de treball de la Ràpita i Alcanar, s'hi ha desplaçat 6 dotacions de bombers i 45 voluntaris i en el nou sector d'Amposta hi treballen 4 dotacions de bombers i 40 voluntaris. Les tasques assignades són de neteja de carrers i baixos, i el restabliment de camins que porten a masies individuals, en algunes de les quals es té constància que hi viu gent. El cos de Bombers destina aquest dimecres 78 efectius entre professionals i voluntaris, i 28 vehicles, 16 dels quals vehicles d'aigua (BRP) i altres especialitzats.
Pel que fa a les carreteres, «la resposta a l'emergència està finalitzada» i queden tres vies tallades que necessiten obra civil per poder reobrir-se. Són l'N-340, la C-12 i la TV-3443. També es continuarà treballant a restablir els camins d'accés a masies i cases habitades. En concret, hi ha tres habitatges sense accés a Freginals, i els que s'estan identificant a la zona dels Ullals de Baltasar a Amposta.