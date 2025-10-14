Dana Alice
Rafel Verdiell, agricultor: «Ja havíem perdut la meitat de la collita abans d'aquesta última pluja»
Els pagesos temen que els fongs acabin de malmetre l'oliva i els cítrics mentre no veuen com recuperar camins i accessos
«Portem tres caps de setmana de pluges -i danys-. És desesperant». Rafel Verdiell, agricultor i membre d'Unió de Pagesos fa balanç aquest dimarts de les destrosses que han deixat, altre cop, els aiguats. En una de les seves finques d'oliveres d'Amposta, els regueralls de fang, les pedres arrossegades i solcs enormes al camí, se sumen a un fruit tocat per la pedregada de fa una setmana, que acabarà de perdre's si els fongs afecten l'arbre. També les humitats preocupen al sector dels cítrics, sobretot de la mandarina, perquè l'esquerda i es fa malbé.
Verdiell confia que el Govern respondrà amb ajuts suficients i ràpids, mentre reconeix que la pagesia també està buscant mesures que els faci més resilients a unes massa pluges hostils.