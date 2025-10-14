Diari Més
Tallada la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per un atropellament

Meteorologia

El pont de l'entrada principal de la Ràpita s'haurà de refer pel dany causat pels aiguats

A Alcanar l'afectació a nivell d'infraestructures no és especialment greu si bé caldrà retirar pedres i fang

Afectacions al barranc d'Aljub, entre la Ràpita i Alcanar.

Afectacions al barranc d'Aljub, entre la Ràpita i Alcanar.ACN

ACN

Els aiguats i la riada de diumenge obligaran a tirar a terra i tornar a construir el pont de l'entrada principal de la Ràpita. Tècnics i Bombers han analitzat aquest dimarts la infraestructura i han determinat que els danys que la força de l'aigua han provocat al pont del carrer Sant Josep que creua el barranc del Solito no fan viable que segueixi tal com està ara. 

Així ho ha assegurat aquest dimarts en declaracions a l'ACN l'alcalde del municipi, Xavier Reverté, després de la reunió que han mantingut alcaldes del Montsià amb els responsables de Bombers. A Alcanar, a nivell d'infraestructures l'afectació no ha estat massa greu i ara caldrà retirar pedres i fang i netejar cases, segons ha indicat Mireia Garriga, regidora d'Urbanisme.

