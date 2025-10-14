Dana Alice
Godall té una cinquantena de cases afectades per la dana, 4 de les quals amb dany estructural greu
L'ajuntament perd bona part de la documentació històrica i l'església encara acumula fang a l'interior
Godall s'ha despertat aquest dimarts amb una aparença millor que la de 24 hores enrere, però encara amb danys importants. Els carrers estan més nets però els veïns continuen traient fang i pertinences ja inservibles de l'interior dels immobles.
L'alcalde, Alexis Albiol, ha explicat a l'ACN que tenen una cinquantena de cases afectades per la barrancada de diumenge, de les quals quatre han patit un dany estructural greu, segons han afirmat els Bombers. Un dels edificis afectats és l'ajuntament.
Els tècnics han començat a fer balanç i d'entrada ja han vist que han perdut bona part de la documentació històrica del registre civil i del cementiri. La cooperativa es troba en una situació similar i a dins l'església encara s'hi acumula fang.