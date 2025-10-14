Successos
Cedeix el sostre d'una casa a Ulldecona sense causar ferits
La persona que hi havia a l'interior de l'habitatge ha pogut sortir pel seu propi peu
Els Bombers de la Generaliltat han treballat aquest matí de dimarts en l'esfondrament de part del sostre de l'habitació d'una casa a Ulldecona. L'avís l'han rebut a les 10.02 hores i s'han desplaçat fins a 5 dotacions terrestres amb efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i drons fins al número 14 del carrer Miracle.
Segons explica bombers, per causes que es desconeixen, ha cedit el sostre d'una de les estances de l'habitatge de dues plantes. La persona que hi havia a l'interior ha pogut sortir pel seu propi peu sense resultar ferida. El cos d'emergències ha descartat que hi hagués ningú més a l'interior.
Els bombers i tècnics de l'Ajuntament d'Ulldecona han revisat les cases colindants i han descartat risc de col·lapse. Finalment, els efectius GRAE i els drons no han estat necessaris.