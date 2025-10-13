Dana Alice
Veïns de la Ràpita afectats pels aiguats: «ho haurem de llençar tot»
Els residents de l'entorn del port valoren els danys causats per una aigua que va arribar a més de mig metre d'alçada
Els aiguats d'aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre, especialment al Montsià, han deixat desperfectes en diferents punts. A la zona del port de la Ràpita el barranc que aboca al mar es va desbordar aquest diumenge a la tarda i l'aigua i el fang es va escampar per l'entorn. Al carrer Méndez Núñez va arribar a més de mig metre d'alçada en molt poca estona i els veïns aquest dilluns s'han unit per netejar.
«Ho haurem de llençar tot», ha dit la Paquita, que té uns baixos amb una cuina i on també hi guardava un cotxe. Al mig del carrer, un pam de fang i queixes dels residents perquè la situació s'ha repetit per tercer cop en cinc anys. Per això reclamen millors canalitzacions i ajuda de la brigada.
«Era un dia de festa, estàvem tots aquí dinant amb els amics, va sonar l'alarma i se'n van anar tots. I en qüestió de deu minuts, ens vam inundar. En qüestió de deu minuts, només», ha recalcat Paquita, que ha recordat com no va tenir temps d'entrar el cotxe.
Aquesta veïna assegura que la infraestructura per desaiguar és «horrible». «És la segona vegada que ens neguem. S'havia d'arreglar, però no s'ha arreglat», ha lamentat Paquita, que ha reiterat que és una «queixa constant» i «no han buscat cap solució». Entre les pertinences que pot haver perdut, hi ha un cotxe nou que no van poder entrar a casa.
Una altra veïna, Noèlia Borràs, ha narrat des de casa seva com va passar «bastanta angoixa» amb els nens petits i ha explicat com es van refugiar al pis de dalt. «No podíem fer res més, ho miràvem des del balcó i al final penses que passi el que passi baix al magatzem, nosaltres estem bé i a esperar», ha declarat. En el seu cas, tem haver perdut cinc cotxes que es trobaven a l'interior i que van quedar inundats.
Per la seva banda, un altre veí, Joan Agustí Ramírez, ha explicat que tot i que els aiguats d'ahir van ser un episodi «puntual» admet que cada cop són més freqüents. «Ens estem acostumant que cada dos o tres anys tenim una situació d'aquest tipus. No tan greu com la d'ahir perquè no recordo que l'aigua arribés al nivell on va arribar», ha afegit en declaracions a l'ACN.
Ramírez també ha comentat que normalment posa unes fustes a les portes per evitar l'entrada de l'aigua. «Això en el 90% dels casos evita que hi hagi danys, però en aquest cas això era inevitable», ha assenyalat Ramírez, que deixarà per més endavant l'avaluació dels desperfectes materials.