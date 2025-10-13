Dana Alice
Una veïna de Godall: «En un segon, l'aigua ho va arrasar tot, tenim por»
L'alcalde demana ajuda a les altres administracions i agraeix la feina dels veïns
Una veïna de Godall (Montsià) ha explicat a l'ACN que aquest diumenge a la tarda van passar molta por a causa del desbordament del barranc del poble. Araceli Villalbí ha relatat que «en un segon la barrancada va entrar dins de casa, l'aigua duia molta força, era molt agressiva, i va rebentar les portes». Ella va haver de sortir nedant com va poder amb la seva gossa, però no va poder salvar res més, perquè l'aigua va arribar «fins al sostre». Ha explicat que diversos veïns ho van passar malament, com els d'un bar que van foradar una paret per poder pujar de pis o una cuidadora que també va ajudar a pujar una àvia al pis superior.
Villalbí explica que ni els més grans del poble havien vist mai el barranc tant desbordat: «Està canalitzat, però no va poder resistir i ho va arrasar tot». Destaca que per sort no ha pres mal ningú, però ara viuen amb por per si pot tornar a passar.
Per la seva banda, l'alcalde, Alexis Albiol, ha demanat aquest dilluns que les administracions superiors ajudin els propietaris dels immobles danyats que no tenen assegurança. En declaracions a l'ACN, Albiol diu que encara s'han de valorar els danys, però preveu que seran abundants, tant en propietats privades com en l'espai públic. Així, ha explicat que l'edifici de l'Ajuntament s'ha inundat, així com la cooperativa, i també s'ha aixecat l'asfalt d'alguns carrers i de la carretera d'accés al poble, que la Diputació de Tarragona està intentant arranjar de forma urgent amb grava. A la població li ha demanat calma i ha dit que el consistori intentarà ajudar a tothom.
L'alcalde ha explicat que durant tot diumenge va estar plovent, però els danys es van produir en mitja hora a partir de les 16.30 hores. Aquest dilluns és dia de valorar els danys i recuperar els carrers i els baixos dels edificis, molt afectats per la riuada. Albiol ha agraït als habitants de Godall la feina que estan fent amb pales i maquinària, i fins i tot a persones de fora del municipi, així com als Bombers.