Dana Alice
Un veí de la urbanització Serramar d'Alcanar: «És la tercera vegada en 4 anys que ens entra aigua a casa»
La força de les rierades causa danys al barranc d'Aljub i al càmping dels Alfacs
El temporal al Montsià ha deixat danys materials en habitatges, infraestructures i negocis. A la urbanització Serramar d'Alcanar un dels barrancs que hi passa pel costat va abocar pedres, fang i aigua en propietats privades. Javier Costa, veí de la zona, ha explicat a l'ACN que «és la tercera vegada en quatre anys» que els hi entra aigua a casa. El seu xalet es troba al límit entre la urbanització i un camp d'oliveres que porta molta aigua quan plou amb intensitat. El mur exterior va aguantar, però la porta de ferro ha quedat deformada i també se'ls ha destrossat bona part del jardí i alguns objectes de l'interior. Explica que quan l'aigua va arribar a més d'un metre d'alçada va marxar al pis de dalt. «Hi havia un risc important», diu.
Costa va rebre l'alerta al seu mòbil a la tarda i reconeix que van pensar «que no seria tan greu com ha estat». Relata, però, que al cap de deu minuts va començar a ploure i ja no va parar, es van quedar sense llum «i va començar a inundar-se tot». Afirma que la nit ha estat «una mica delicada».
Aquest veí lamenta que quan hi ha aiguats d'aquestes característiques el barranc s'omple i són «els primers a rebre la seva força». «Poca cosa podem fer», diu, i planteja la possibilitat que hi posessin «un mur o alguna cosa» per evitar que es repeteixi aquesta situació. «Estem una mica amoïnats», insisteix.
Afectacions al barranc d'Aljub i al càmping dels Alfacs
Al barranc d'Aljub, al límit entre Alcanar i la Ràpita, les pedres i runa van bloquejar el pas subterrani per on evacua cap a la platja del Suís i això va fer que l'aigua passés per sobre de l'antiga carretera nacional (N-340a). Al mig de la calçada hi ha quedat un arbre i la maquinària s'encarrega d'arreglar els desperfectes per poder reobrir els dos carrils, ja que aquest dilluns al matí s'està donant pas alternatiu. A més, la tanca que separa la vorera del barranc ha quedat totalment arrencada.
Una mica més al sud, al càmping dels Alfacs, el mur que el separa de l'N-340a ha cedit en més de 20 metres. La força de l'aigua fins i tot ha fet caure la tanca protectora de la carretera. Dins el recinte, arbres caiguts, runa i danys en bungalows.