Societat
Unes 700 persones passen la nit al pavelló de tecnificació d’Amposta i a la residència d’esportistes
La majoria són viatgers en trànsit que no tenien on anar quan l’AP-7 va quedar tallada per les fortes pluges
Entre 600 i 700 persones han passat la nit com han pogut al pavelló de tecnificació esportiva d’Amposta i també a la residència d’esportistes situada al costat. La majoria són viatgers que estaven en trànsit i que es van veure sorpresos per les fortes pluges, que van obligar a tallar l’AP-7. Els joves que viuen a la residència d’esportistes s’han agrupat en poques habitacions per poder deixar espai sobretot a les famílies amb criatures petites. La resta ha dormit en matalassos que s’han col·locat al pavelló. La Creu Roja ha distribuït mantes i aliments.
L’Anna ha explicat a l’ACN que la tempesta els va agafar de camí. Venien de Lleida, d’on és ella, i van parar a Cambrils a passar la tarda i on no plovia. L’aiguat els va agafar a Amposta de camí cap a Sagunt, on viuen. «Ens van desviar i donant voltes per Amposta plovent, totes les carreteres per on ens portava el GPS estaven tallades», ha explicat. L’Abel, el seu company, afegeix: «Tiraves per una carretera i estava oberta, però arribaves al final i estava tallada i havíem de tornar. Tots els cotxes estàvem que no sabíem on anar».
La parella, que té un fill petit de 22 mesos, va acabar a l’aparcament d’un supermercat i allà van saber que havien habilitat el pavelló. «Estàvem nerviosos perduts», ha reconegut l’Anna. L’Abel ha remarcat que l’organització de la nit ha anat «bastant bé» perquè han deixat el pavelló per als adults i les mares amb nadons i nens han pogut passar la nit en una habitació a la residència. «Jo estava en una habitació a banda amb dues mares més. Hem tingut un llitet on poder dormir amb el nano. El nano ha pogut descansar, que és primordial, i jo també he pogut descansar una miqueta, més tranquil·la», ha assenyalat l’Anna agraïda.
«A més, els que som de València, tot això de les inundacions encara ens pilla massa a prop. Se’t posa el cos una mica estrany», ha reconegut l’Abel.
El James, del Canadà, està de viatge en autobús per Espanya durant una setmana i mitja. Ha explicat que cap a les 18 hores es va aturar el trànsit per les pluges intenses, l’autopista va quedar inundada i la policia els va desviar. Van intentar anar a un hotel, però no van poder arribar. Després es van adreçar a un restaurant de menjar ràpid, però també estava tancat. La policia els va informar que tot estava tancat i que havien de passar la nit a l’autobús, però finalment van poder arribar al pavelló, on ha explicat que ha dormit tres o quatre hores. «Tothom ha estat molt amable i ens han donat menjar i beure», ha indicat el James, que ha afegit que anaven cap a València, però han decidit dirigir-se directament cap a Madrid.