Dana Alice
Un total de 32 persones continuen als centres d'acollida de Freginals, Amposta i Alcanar
Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència i les restriccions de mobilitat al sud del país
Un total de 32 persones afectades per l'episodi de pluges continuen als centres d'acollida habilitats. En concret, hi ha 15 al pavelló d'Amposta, 10 a Alcanar i 7 a l'Ajuntament de Freginals, segons ha informat Protecció Civil. Es calcula que hi ha hagut uns 400 desplaçats que han estat acollits en centres d'acollida, càmpings, hotels i cases particulars a Amposta, Ulldecona, Alcanar, Freginals, Tortosa, la Galera i Santa Bàrbara.
D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'emergència el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat). També continuen vigents les restriccions de mobilitat i activitats al Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta incloses en la resolució emesa aquest diumenge al vespre.
Entre les 17.30 hores de diumenge i les 9 del matí, els Bombers han atès 358 avisos, dels quals 298 a la comarca del Montsià i 60 al Baix Ebre. A més, han fet 31 salvaments. La majoria d'avisos han estat per salvaments de persones atrapades amb els seus vehicles a carreteres i camins, i també assistències tècniques, esgotaments d'aigua, arbres caiguts i despreniments de pedres.
El telèfon 112 ha rebut 2.309 trucades fins a les 11 del matí, que han generat un total de 1.840 expedients. La majoria provenien de la comarca del Montsià, amb 1.579 (70,59%), la més afectada per les pluges torrencials que es van registrar sobretot diumenge a la tarda. La resta de trucades a la zona on s'han concentrat els aiguats s'han fet des del Baix Ebre (15,91%), el Tarragonès (4,11%) i el Baix Camp (3,93%). Per municipis, destaquen Amposta (545 trucades), la Ràpita (272), Alcanar (198), Ulldecona (158) i Freginals (150).
L'episodi de pluges va començar a la falda de la serra del Montsià i les poblacions més afectades han estat Godall i Santa Bàrbara. Després, la tempesta va baixar dels barrancs en direcció sud, cap a mar, on va tenir l'impacte dues hores després amb Alcanar i la Ràpita com a poblacions més afectades.
Després, efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) s'han centrat en la inspecció i revisió de diferents construccions i vies per valorar els danys. Juntament amb els Mossos, estan fent inventari de tots els punts de la xarxa viària afectats per l'aigua, en un total de nou vies, per determinar les actuacions necessàries. Durant el matí estava previst un reforç important de dotacions per anar resolent els avisos per esgotaments d'aigua i assistències tècniques no urgents.
Durant l'episodi, els Bombers han activat el Centre de Coordinació al parc de Tortosa, on han desplaçat tots els efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) -amb seus a Cerdanyola, Olot, Valls i la Seu d'Urgell- i també la unitat subaquàtica. Les respectives seus territorials han quedat cobertes amb personal de reforç. També s'ha activat la Unitat dels Drons de Mitjans Aeris i, a primera hora, l'enlairament d'un helicòpter per fer el seguiment des de l'aire de tota la zona afectada. Efectius de la Unitat de Col·lapses Estructurals (GREC) s'han afegit, també, al dispositiu d'emergència i han mobilitzat el seu personal per possibles afectacions. A més, diversos vehicles d'altres regions d'emergències donaran suport per atendre la simultaneïtat de serveis.
Els Agents Rurals també treballen en les comarques afectades en la vigilància, control i senyalització de passos impracticables que travessen rius, rieres i barrancs. A més, han fet seguiment i inventari dels danys en pistes, camins rurals i zones habitades, així com dels despreniments, i estan oferint suport a cossos operatius i ciutadans en zones rurals i aïllades.
18 ferits lleus i un de greu
D'altra banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que durant l'episodi hi ha hagut 69 incidents que han afectat 18 persones, 17 lleus i una greu. En l'àmbit sanitari, es manté l'activitat urgent i la resta de consultes han estat anul·lades a les comarques afectades.
Avisos hidrològics de perill
Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han emès diversos avisos hidrològics de perill indicant la crescuda de rius i rieres i mantenen la vigilància.
Més d'una vintena de municipis han comunicat que posaven en alerta o prealerta el seu pla municipal d'emergències per inundacions.
Noves pluges
L'episodi que està afectant les Terres de l'Ebre i el Baix Camp és excepcional pel que fa a l'acumulació de pluja. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a Mas de Barberans s'han acumulat des de dissabte 280 litres.
La previsió és que les precipitacions es reactivin a partir del migdia i fins al vespre i puguin tornar a ser intenses, i fins i tot torrencials, a les Terres de l'Ebre, sobretot al Baix Ebre i el Montsià. Les pluges també podran afectar la resta del litoral i prelitoral però amb menys intensitat.
Al sud del territori es mantenen els avisos d'acumulació de pluja, on es poden superar els 200 litres en 24 hores.