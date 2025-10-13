Diari Més

La força del barranc de les Foies mou les salves de formigó de la carretera i talla un dels accessos a Freginals

L'aiguat provoca greus destrosses a les finques i camins

ACN

A Freginals, l'accés al municipi des de la carretera T-331 està tallat. La força de l'aigua al barranc de les Foies, conegut també al poble com el barranquet de Rios, ha aixecat les salves de formigó de la carretera que travessa sota el pont del tren. Maquinària i operaris de la Diputació de Tarragona treballaven aquest dilluns per retirar la runa i obrir pas. 

Tot l'entorn agrícola, on es cultiva sobretot cítric i olivera, s'ha vist greument afectat pels aiguats, com és la zona de la Llibreres on els torrents d'aigua s'han endut marges, infraestructures de reg i han malmès molts dels camins i les pistes d'accés. Des del municipi també es pot observar com es retiren encara vehicles que van quedar atrapats a l'AP-7 per les fortes pluges.

Efectes dels aiguats en una finca de Freginals

Per altra banda, diversos camins rurals a l’entorn del barranc de la Galera, concretament a tocar del terme municipal de Masdenverge, han quedat malmesos per la força de l’aigua. Aquests vials havien estat reparats recentment i arran de les pluges de les darreres hores han tornat a quedar malmesos. 

Retol de carretera tallada pels efectes dels aiguats entre Ulldecona i Freginals

