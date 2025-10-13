Municipal
Amposta demana més coordinació i implicació de la Generalitat en la gestió dels aiguats
La Diputació de Tarragona té 4,3 MEUR per ajudar els municipis petits afectats
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha reclamat aquest dilluns a la Generalitat que agiliti les ajudes per als municipis afectats per les pluges d'aquests dies i dels últims anys, que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'impliqui més en la gestió hídrica de la zona i que es millori la comunicació quan es tallen carreteres, així com l'ajuda immediata als allotjats en instal·lacions municipals.
Tomàs ha calculat que només els danys en instal·lacions municipals arriben als 2 milions d'euros com a mínim, i els privats poden superar-los. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, diu que té 4,3 MEUR per ajudar els municipis.