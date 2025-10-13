Diari Més

Amposta demana més coordinació i implicació de la Generalitat en la gestió dels aiguats

La Diputació de Tarragona té 4,3 MEUR per ajudar els municipis petits afectats

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, atenent els mitjans de comunicació.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, atenent els mitjans de comunicació. ACN

ACN

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha reclamat aquest dilluns a la Generalitat que agiliti les ajudes per als municipis afectats per les pluges d'aquests dies i dels últims anys, que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'impliqui més en la gestió hídrica de la zona i que es millori la comunicació quan es tallen carreteres, així com l'ajuda immediata als allotjats en instal·lacions municipals. 

Tomàs ha calculat que només els danys en instal·lacions municipals arriben als 2 milions d'euros com a mínim, i els privats poden superar-los. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, diu que té 4,3 MEUR per ajudar els municipis.

