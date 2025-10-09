Societat
La Diputació ajuda a restituir una trentena de camins malmesos per les pluges al Montsià
La presidenta Noemí Llauradó visita les obres als sis camins en reparació de Mas de Barberans
La Diputació de Tarragona ajuda als municipis del Montsià afectats pels aiguats a restituir una trentena de camins malmesos. La presidenta de l'ens, Noemí Llauradó, ha visitat Mas de Barberans aquest dijous on s'actua en sis vials afectats.
Mas de Barberans és un dels pobles que va sol·licitar a la Diputació l'assistència en la resolució de les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems, amb la qual es facilita la restitució dels camins i les condicions mínimes per garantir un trànsit segur.
És un ajut que s'ofereix a municipis de menys de 5.000 habitants i que també han demanat Freginals, Godall i la Galera. Llauradó també ha visitat la Sénia, Godall i Santa Bàrbara per conèixer els projectes de millora que compten amb el suport de la Diputació.
A la Sénia hi ha el futur projecte de remodelació i millora d'accessos a la Tinença de Benifassà, a Godall s'adequa la casa Abadia per destinar-la a centre de dia (planta baixa) i a habitatge públic (segona planta), i a Santa Bàrbara es fan obres de canalització del col·lector.