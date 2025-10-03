Diari Més

Municipal

Amposta demanarà ser declarada zona catastròfica per les últimes pluges torrencials

L'Ajuntament calcula un perjudici de mig milió d'euros a la xarxa de camins rurals

Un dels afectats pels aiguats d'Amposta neteja el local on ha entrat aigua.

Un dels afectats pels aiguats d'Amposta neteja el local on ha entrat aigua.ACN

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Amposta demanarà ser declarada zona catastròfica pels danys causats per les pluges torrencials caigudes la matinada de diumenge passat i dilluns, amb una acumulació d'aigua de fins a 301,4 mm en 24 hores, el valor més alt en més de 30 anys de dades, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

L'Ajuntament calcula un perjudici de mig milió d'euros a la xarxa de camins rurals del municipi i reclama a l'Estat «celeritat» per rebre ajudes i fer front als desperfectes.

«Els principals danys es van produir als camins rurals. Hi va haver algunes inundacions en un pavelló, a l'auditori i en magatzems privats, però van ser afectacions mínimes resoltes de manera ràpida amb serveis propis», afirma l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.

Respecte al sector agrícola del municipi, el 70% dels camps d'arròs ja havien estat segats i, segons el consistori, «el 30% restant va quedar completament inundats i fins que no s'assequi és difícil saber-ne l'afectació». En el cas de l'oliva, calcula pèrdues d'entre el 40 i el 50% de la collita.

tracking