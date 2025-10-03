Municipal
Amposta demanarà ser declarada zona catastròfica per les últimes pluges torrencials
L'Ajuntament calcula un perjudici de mig milió d'euros a la xarxa de camins rurals
Amposta demanarà ser declarada zona catastròfica pels danys causats per les pluges torrencials caigudes la matinada de diumenge passat i dilluns, amb una acumulació d'aigua de fins a 301,4 mm en 24 hores, el valor més alt en més de 30 anys de dades, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
L'Ajuntament calcula un perjudici de mig milió d'euros a la xarxa de camins rurals del municipi i reclama a l'Estat «celeritat» per rebre ajudes i fer front als desperfectes.
«Els principals danys es van produir als camins rurals. Hi va haver algunes inundacions en un pavelló, a l'auditori i en magatzems privats, però van ser afectacions mínimes resoltes de manera ràpida amb serveis propis», afirma l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Respecte al sector agrícola del municipi, el 70% dels camps d'arròs ja havien estat segats i, segons el consistori, «el 30% restant va quedar completament inundats i fins que no s'assequi és difícil saber-ne l'afectació». En el cas de l'oliva, calcula pèrdues d'entre el 40 i el 50% de la collita.