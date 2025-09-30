Municipal
Camins rurals i lleres de barrancs, els espais més afectats d'Amposta pels aiguats
El barranc de Rota així com els camins de Granell, Tapà, Miralles i Mas de la Carrasca, entre els que acumulen més danys
Camins rurals i lleres de barrancs, per on transcorren alguns d'aquests vials, han estat els espais més afectats pels aiguats d'aquest dilluns a la matinada al terme municipal d'Amposta, amb una acumulació de pluja per sobre dels 300 litres per metre quadrat. L'alcalde, Adam Tomàs, i tècnics municipals han visitat aquest dimarts al matí les zones més afectades, entre les quals, l'entorn del barranc de Rota.
També han resultat malmesos en diferent mesura trams dels camins de de Granell, la pista de Tapà, Miralles i Mas de la Carrasca. Segons ha explicat Tomàs a l'ACN, els camins pavimentats amb formigó han aconseguit resistir millor l'episodi, que malgrat això ha deixat nombrosos esvorancs i ha escampat materials per diferents pistes.
L'aiguat també ha ocasionat incidències a l'interior del cementiri municipal, on s'ha escampat i acumulat fang en algunes zones, a més d'obrir sots per esfondrament del paviment en alguns carrers de la ciutat.
D'altra banda, la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre ha anunciat aquest dimarts que mantindrà el canal tancat fins el pròxim divendres davant les acumulacions d'aigua registrades. Segons l'entitat, l'afectació a la zona regable pel canal ha estat de «baixa intensitat i moderada en quantitat», a excepció de la zona del terme de l'Aldea més propera a Amposta, amb precipitacions acumulades de 120 litres per metre quadrat.
Les precipitacions, segons han reconegut, han afectat alguns arrossars que quedaven per segar. En aquest sentit, ha demanat als pagesos col·laboració a l'hora de mantenir el nivell a les terres ja segades i evitar desplaçaments per camins i malacons per evitar riscos.