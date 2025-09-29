Policial
Investiguen un veí de la Sénia per la mort de tres gossos en una finca rural
Els animals es trobaven tancats en remolcs abandonats, sense aigua ni menjar, i presentaven símptomes de desnutrició i abandó. També es van trobar cadàvers d’altres gossos
Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil han investigat un veí de La Sénia (Tarragona) com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal, després de la mort de tres gossos localitzats en una finca rural de la seva propietat, en condicions de greu abandó.
Els fets es van descobrir durant una inspecció realitzada per efectius del SEPRONA el passat 5 d’agost, els qui van trobar els cossos sense vida de tres gossos de gran mida, juntament amb altres animals vius en evident estat de desnutrició i debilitat, tots ells tancats a l’interior de remolcs agrícoles en desús, sense accés a aigua, menjar ni atenció veterinària.
Els animals morts no portaven microxip ni collar identificatiu, la qual cosa va dificultar la seva traçabilitat. Quant als que seguien amb vida, presentaven clars signes d’abandó i malaltia, trobant-se en un estat físic molt deteriorat, segons l’informe veterinari preliminar.
Segons les primeres investigacions, els gossos haurien estat en aquesta situació durant un temps prolongat, la qual cosa hauria causat la seva agonia i posterior mort, sense que se’ls oferís l’assistència necessària per evitar aquest desenllaç.
Els agents van recollir mostres dels animals morts que estan sent analitzades mitjançant necròpsia amb l’objectiu de confirmar les causes exactes de la mort, i comprovar si els animals van ser o no utilitzats per a activitats de caça.
El propietari, un home de 39 anys, va ser investigat i li va prendre manifestació com a presumpte responsable dels fets. Les diligències instruïdes van ser remeses al Jutjat de Guàrdia d’Amposta, així com a la Fiscalia Provincial de Medi Ambient de Tarragona.
Juntament amb l’anterior els agents instructors van sol·licitar, com a mesura cautelar, el decomís provisional dels 14 gossos que conformen la manada. L’Autoritat Judicial va designar l’Ajuntament de la Sénia el dipòsit provisional, amb supervisió veterinària municipal, per tal d’assegurar el benestar dels animals.
L’Ajuntament de la Sénia ha donat compliment al decretat, habilitant un lloc per a l’estada i cura dels gossos, comunicant el Jutjat instructor i a la Fiscalia de Medi Ambient, les actuacions dutes a terme.