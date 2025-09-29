Successos
Els aiguats provoquen filtracions i la caiguda d'una placa del fals sostre al CAP d'Amposta
El centre ha cancel·lat aquest dilluns l'activitat no programada i només atén les urgències durant el matí
Les fortes pluges caigudes durant la matinada d'aquest dilluns han provocat filtracions a l'edifici del CAP d'Amposta, on ha caigut una placa d'un fals sostre sense causar danys personals. Per evitar possibles nous despreniments per l'acció de l'aigua que ha penetrat dins de l'estructura, s'han retirat també dues plaques.
Pels volts de migdia, efectius de la Policia Local d'Amposta, dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers s'han desplaçat fins al centre per comprovar i valorar l'abast de la incidència. El CAP, segons ha informat el Departament de Salut, havia cancel·lat a primera hora del matí l'activitat programada i només atén urgències. A partir de les dues de la tarda es valorarà la represa de serveis.