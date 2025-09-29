Meteorologia
Amposta recull més de 240 litres per metre quadrat i Mas de Barberans 168
Les pluges deixen registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a la capital del Montsià
Amposta ha registrat 246 litres per metre quadrat des d'aquest diumenge al migdia i Mas de Barberans ha assolit els 168,6. També destaca el registre als Alfacs (155,9) i al Parc Nacional dels Ports (155,9), mentre que a Tivissa s'han acumulat 105 litres per metre quadrat.
Pel que fa a les intensitats, les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l'Aldea, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre.
Es manté l’alerta del pla Inuncat i s’han suspès les classes a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils informant de la suspensió i demanant precaució.