Meteorologia
Un afectat pels aiguats d'Amposta: «A la zona baixa de la ciutat ens inundem tres cops l'any»
L'alcalde Adam Tomàs apunta que demanaran la declaració de zona catastròfica
Els 275 litres per metre quadrat que han caigut a Amposta des d'aquest diumenge a la tarda han deixat zones de la ciutat amb molta aigua acumulada. «A la zona baixa ens inundem tres cops l'any. Com que l'aigua baixa sense canalitzar pels carrers, la sèquia mare no dona l'abast, es col·lapsa el sistema i ens entra un pam d'aigua al magatzem», ha apuntat Marc Conesa, un dels veïns afectats.
Conesa ha explicat que la situació es produeix cada vegada que plouen més de 60 litres i ha reclamat a l'ajuntament que executi d'una vegada unes obres que està previst que comencin abans d'acabar l'any. L'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, ha assegurat que demanaran la declaració de zona catastròfica.
Conesa ha explicat que com que les inundacions en baixos i magatzems són freqüents, als veïns els «toca tenir tots els productes mig metre aixecats». «S'acumula com si fos un gran llac, ja n'estem una mica cansats», ha emfatitzat.
Conscient de la situació, Adam Tomàs, ha reclamat «celeritat» a les administracions superiors. «Ara estem executant les obres dels camins de la dana del 2023, i estem pendents de la resolució que ha de sortir aquest mes de la dana del 2024, que no ho podrem executar fins el 2026. Dos anys d'espera no és viable», ha lamentat. L'alcalde també ha explicat que aquest dilluns al matí ha parlat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat «ajuda». En les properes hores el consistori acabarà de fer la valoració dels danys causats per la pluja.
«La percepció és que l'afectació no ha estat massa gran», ha dit, si bé a l'auditori i en algunes instal·lacions esportives els ha entrat aigua. També n'ha entrat al CAP, on repetidament tenen problemes de filtracions. La forta pluja ha fet que hagi caigut una placa del fals sostre i per precaució se n'han retirat dues més. En l'actuació hi ha intervingut la Policia Local i Mossos d'Esquadra.