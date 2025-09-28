Societat
L'estat del català posa en alerta experts en una trobada del Congrés de Cultura Catalana a Alcanar
Els «debats incòmodes» sobre els reptes que ha d'afrontar la llengua centren un projecte que s'allargarà fins 2026
L'estat de salut «delicat» del català posa en alerta experts i filòlegs en una trobada del Congrés de Cultura Catalana celebrada aquest cap de setmana a Alcanar.
«Les llengües minoritzades requereixen intervenció i polítiques lingüístiques contextualitzades, però també continuades amb el temps», ha asseverat a l'ACN la professora de la Universitat de les Illes Balears M. del Mar Vendrell, qui ha participat en la jornada.
Els «debats incòmodes» per afrontar els reptes de present i futur han marcat una programació amb què l'organització posa en comú dades objectives per fer una diagnosi sobre el català.
Tot plegat forma part del Congrés de Cultura Catalana, que s'allargarà fins el 2026 amb activitats arreu del territori de parla catalana.