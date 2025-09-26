Societat
Perdonen un deute de 57.065 euros a una veïna d’Amposta
L’exonerada no va poder fer front als pagaments pendents en caure en un estat de sobreendeutament
Una veïna d’Amposta ha aconseguit la cancel·lació de deute que ascendia a 57.065 euros gràcies a Llei de la Segona Oportunitat. La concursada va caure en un estat d’insolvència que no li ha permès fer front tots els pagaments pendents.
Una vegada que va arribar a la conclusió que no podia posar-se al dia, va decidir començar el procés de segona oportunitat per deixar enrere la seua difícil situació econòmica. Gràcies a la Llei va aconseguir l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI), la qual cosa li va permetre dir adeu al deute de 57.065 euros.