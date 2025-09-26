Diari Més

Perdonen un deute de 57.065 euros a una veïna d’Amposta

L’exonerada no va poder fer front als pagaments pendents en caure en un estat de sobreendeutament 

Jutjat Mercantil de Tarragona.

Jutjat Mercantil de Tarragona.Cedida

Una veïna d’Amposta ha aconseguit la cancel·lació de deute que ascendia a 57.065 euros gràcies a Llei de la Segona Oportunitat. La concursada va caure en un estat d’insolvència que no li ha permès fer front tots els pagaments pendents.

Una vegada que va arribar a la conclusió que no podia posar-se al dia, va decidir començar el procés de segona oportunitat per deixar enrere la seua difícil situació econòmica. Gràcies a la Llei va aconseguir l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI), la qual cosa li va permetre dir adeu al deute de 57.065 euros.

