Urbanisme
Liciten les obres de construcció de la nova caserna de la Guàrdia Civil d'Amposta per 8,2 MEUR
El complex tindrà dos edificis, un per a dependències administratives i l'altre per a habitatges del personal
La Societat d'Infraestructures i Equipaments Penitenciaris i de la Seguretat de l'Estat (SIEPSE) ha publicat la licitació per a la construcció de la nova caserna de la Guàrdia Civil d'Amposta. Les instal·lacions s'ubicaran al carrer Amèrica número 14, costaran 8,2 milions d'euros i el temps d'execució dels treballs serà d'un any i mig.
El complex s'instal·larà en un solar d'uns 1.800 m2 i tindrà dos edificis independents de quatre plantes cadascun (soterrani, planta baixa i dues superiors): un serà per a dependències administratives i l'altre, just al costat, per a habitatges del personal. Així, la superfície construïda serà de 3.834 m2.