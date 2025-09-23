Societat
Sant Jaume d'Enveja recupera la normalitat amb la represa de les classes a l'escola dimecres
L'Ajuntament habilita un accés provisional al centre mentre es repara la coberta i la tanca danyades per la tempesta
Els 227 alumnes de l'escola de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, podran tornar a l'escola aquest dimecres. El centre està tancat després de la forta tempesta de diumenge a la tarda que va fer caure el tancat, arbres i branques del pati i va arrencar una part del sostre de l'edifici.
El consistori ha habilitat un accés provisional mentre es repara la coberta i es reconstrueix el tancat del centre escolar. Aquest dimecres també hi haurà servei de menjador per als més de cent alumnes que hi mengen cada dia. La llar d'infants Ferrer i Guardià ha reobert aquest dimarts, un cop s'han pogut solucionar els desperfectes causats al pati per les fortes pluges.
El consistori ha limitat el perímetre de l'entrada i la zona d'esbarjo de l'escola de Sant Jaume per poder reprendre les classes i continuar amb les obres de reparació dels desperfectes causats per les intenses pluges de diumenge. A la tanca i la teulada s'hi sumen nombroses persianes malmeses per la calamarsada. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de les obres d'urgència i confia poder rebre finançament per part de l'assegurança o a través d'alguna ajuda supramunicipal.