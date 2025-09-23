Mobilitat
Invertiran 1 milió d'euros en habilitar una via ciclable entre Amposta i Freginals
El COPATE executarà la primera fase de les obres, que afecta el tram comprès entre la C-12 i el camí de Solsó
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ha tret a licitació la primera fase per convertir en una via ciclable, dins la ruta europea Eurovelo8, l'antiga carretera entre Amposta i Freginals. El pressupost d'aquest tram inicial és de 455.656,25, IVA inclòs, comprèn el sector que va des de la rotonda de la C-12 i el camí de Solsó, que es convertirà en un vial compartit per cicloturistes, vianants i vehicles de motor.
El projecte global, que ha redactat el Consell del Montsià, té un pressupost al voltant del milió d'euros, la meitat dels quals a càrrec dels fons europeus Next Generation. L'Ajuntament d'Amposta executarà la segona fase, que allargarà el vial fins al límit del terme municipal amb Freginals.