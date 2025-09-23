Diari Més

Mobilitat

Invertiran 1 milió d'euros en habilitar una via ciclable entre Amposta i Freginals

El COPATE executarà la primera fase de les obres, que afecta el tram comprès entre la C-12 i el camí de Solsó

L'Ajuntament d'Amposta executarà la segona fase que allargarà el vial fins al límit del terme municipal amb Freginals.

L'Ajuntament d'Amposta executarà la segona fase que allargarà el vial fins al límit del terme municipal amb Freginals.

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ha tret a licitació la primera fase per convertir en una via ciclable, dins la ruta europea Eurovelo8, l'antiga carretera entre Amposta i Freginals. El pressupost d'aquest tram inicial és de 455.656,25, IVA inclòs, comprèn el sector que va des de la rotonda de la C-12 i el camí de Solsó, que es convertirà en un vial compartit per cicloturistes, vianants i vehicles de motor. 

El projecte global, que ha redactat el Consell del Montsià, té un pressupost al voltant del milió d'euros, la meitat dels quals a càrrec dels fons europeus Next Generation. L'Ajuntament d'Amposta executarà la segona fase, que allargarà el vial fins al límit del terme municipal amb Freginals.

tracking