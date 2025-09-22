Successos
La calamarsada malmet arrossars al Delta i se suspenen les classes a Sant Jaume d'Enveja
Les fortes pluges es concentren al Baix Ebre i Montsià amb pics d'intensitat de fins a 36 litres per m2 a Amposta
Les intenses pluges d'aquest diumenge van arribar acompanyades d'una forta calamarsada a la zona de la desembocadura de l'Ebre. A Sant Jaume d'Enveja (Montsià) s'han suspès les classes aquest dilluns perquè a l'escola van caure murs i es comprova l'estat del sostre. Al municipi també hi ha instal·lacions elèctriques, vehicles i tancats particulars afectats per la forta tempesta, com també ha passat al municipi veí de Deltebre.
L'episodi de pluja intensa ha caigut quan encara falta segar la meitat dels arrossars al delta de l'Ebre. Des de Sant Jaume d'Enveja fins a la finca Bombita de Deltebre, Unió de Pagesos calcula que hi ha unes 1.500 hectàrees afectades, sobretot en les finques de varietats d'arròs llargues.
L'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Maria Teresa Solsona, ha reconegut que la intensitat de la tempesta d'aquests diumenge els ha sorprès i ha detallat que la zona de l'escola municipal ha sigut la més afectada. Solsona no descarta que es produís alguna mena d'esclafit o tornado. Les dues tanques del centre escolar van caure, el vent va arrencar un tros de la teulada i també van caure branques i arbres al pati. L'espai d'esbarjo més afectat és el de la llar d'infants Ferrer i Guardià.
Solsona ha contat que s'està comprovant l'estat de tota la infraestructura i l'arbrat de l'exterior amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat i tècnics municipals i del Departament d'Educació. El director dels serveis territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, Mario González, ha agraït la «ràpida informació» rebuda des del centre i la llar d'infants i la coordinació amb el consistori i ha explicat que treballen amb celeritat per determinar les actuacions necessàries a l'escola, abans de decidir quan es poden reprendre les classes.
González ha confirmat que l'interior del centre escolar té menys afectació que els accessos. «Ens preocupa el tancat perquè els infants es poden repartir a aules -que no estiguin afectades- però no podran sortir a l'exterior», ha apuntat l'alcaldessa. L'escola del nucli dels Muntells i altres centres de poblacions veïnes ha ofert les instal·lacions per acollir els alumnes que calgui.
Tempesta en plena sega
El que també preocupa a Sant Jaume d'Enveja i Deltebre és l'afectació d'aquesta violenta tempesta al cultiu de l'arròs, que es troba a l'equador de la campanya de sega. La calamarsada que es va produir i els forts vents que acompanyaven la pluja han tombat bona part de l'arròs llest per a collir. L'afectació, segons la primera valoració estimada del sindicat Unió de Pagesos, és d'unes 1.500 hectàrees afectades als dos hemideltes, entre la zona de Sant Jaume, la Ràpita, Deltebre i fins a la finca de Bombita.
Des de les arrosseres es dona pressa a les assegurances perquè es faci un balanç de danys en les pròximes hores i no es retardin els treballs de recol·lecció, ja que les plantes malmeses que han quedat dempeus s'aniran doblant i es perdrà la llavor si entra en contacte amb l'aigua. Des d'Unió de Pagesos alerten que les restriccions europees en l'ús de fitosanitaris han obligat a plantar varietats d'arròs llarg «poc testades al territori», que es veuen més perjudicades amb episodis meteorològics com el d'aquest diumenge.
A les Terres de l'Ebre, la pluja més intensa es va concentrar a l'interior de Montsià i el Baix Ebre, amb registres de fins a 36 litres per metre quadrat a Amposta, 32 als Valentins a Ulldecona, 31,5 al Mas de Barberans, o els 27,8 d'Aldover.