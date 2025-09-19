Policial
Denuncien a Alcanar un pescador per capturar 27 quilograms de pop amb un pes inferior al permès
Els Mossos d'Esquadra el van aturar en un control al Port de les Cases d’Alcanar
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de les Terres de l’Ebre han denunciat un pescador per capturar 27 quilograms de pop roquer el qual no complia legalment amb el pes mínim exigit.
El passat 16 de setembre els agents realitzaven tasques de vigilància i control de l’activitat pesquera al Port de les Cases d’Alcanar (Montsià) quan van observar com un home descarregava un cabàs de plàstic des d’una embarcació de pesca professional.
L’home va dipositar directament el cabàs a l’interior d’un vehicle estacionat en el mateix Port. Els policies van aturar el vehicle i van inspeccionar el contingut del recipient tractant-se de diversos exemplars de pop roquer octopus vulgaris.
Tots els exemplars presentaven un pes molt inferior al requerit per la normativa vigent, el qual és d’1 quilogram segons la Llei 2/2010 de pesca i acció marítimes.
L’home, també propietari de l’embarcació, va ser denunciat administrativament pels agents i es van intervenir els pops amb un pes total 27 quilograms. Els pops intervinguts van ser lliurats a una entitat de beneficència.