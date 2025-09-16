Societat
Reallotgen 17 famílies afectades per l'incendi en una botiga d'electrodomèstics a Amposta
El restabliment de la llum i l'aigua trigarà mesos en alguns casos i s'analitza la toxicitat dels elements cremats
La majoria de la quarantena de famílies de l'edifici del carrer Burgos d'Amposta, afectat per un incendi el passat 4 de setembre, no podran tornar a casa fins que no es restableixi el servei d'electricitat i aigua, que pot trigar mesos en alguns casos. El consistori ha ajudat disset famílies a trobar habitatges de lloguer o els ha ofert pisos de serveis socials.
Com ha avançat el Diari de Tarragona i ha confirmat l'ACN, el consistori analitzarà la toxicitat dels elements cremats pel foc per garantir un ús segur d'objectes com la roba i que els veïns puguin tornar amb garanties als habitatges. El foc en una botiga d'electrodomèstics de la planta baixa de l'edifici va provocar danys estructurals a 25 pisos superiors.
L'incendi es va produir la tarda del 4 de setembre en una botiga d'electrodomèstics situada al número 15 del carrer Burgos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 30 persones per inhalació de fum. Una quinzena van ser traslladades als hospitals d'Amposta i Tortosa.