Cultura
El festival de cinema fantàstic i de terror Fangofest d'Amposta projectarà 130 pel·lícules i curts
L'auditori de la Lira Ampostina acollirà la projecció de 14 llargmetratges i 115 curtmetratges
La 16a edició del festival de cinema fantàstic, de terror i gore Fangofest d'Amposta (Montsià) projectarà prop de 130 pel·lícules i curtmetratges des d'aquest dimecres fins diumenge, 14 de setembre.
Durant cinc dies, l'auditori de la Lira Ampostina acollirà la projecció de 14 llargmetratges i 115 curtmetratges, entre els quals destaquen 'Chainsaws were singing', que obre avui el festival a les 17:30 hores, o 'Personalhood'.
Entre els convidats al certamen hi haurà Carlos Martín Ferrera, director de 'L’any de la plaga' o 'Jauría', que rebrà dissabte el premi El Pont de l’Infern. També hi assistiran altres directors i guionistes de cinema fantàstic, com Caye Casas o Manu Carballo.
El festival també oferirà activitats paral·leles, com l'exposició 'Crucifixiones' d'Adrián Cardona, que s'inaugurarà divendres al Museu de les Terres de l'Ebre i es podrà visitar fins al 26 de setembre.