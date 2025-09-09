Mobilitat
Surten a licitació les obres de la carretera de Poble Nou del Delta
Les empreses que optin al projecte, pressupostat amb 13,5 milions, poden presentar ofertes fins el 25 de setembre
La Diputació de Tarragona ha tret a licitació les obres de condicionament de la carretera T-2021, entre la Ràpita i Poble Nou del Delta (Amposta). Després d'aprovar a finals d’agost l’expedient de contractació el termini perquè les empreses interessades a executar el projecte presentin les seves ofertes es va obrir el dia 3 de setembre i romandrà obert fins el pròxim 25 d'aquest mateix mes.
L'obra compta amb un pressupost total de 13.524.892,98 euros. La Diputació de Tarragona també ha aprovat aquest dimarts els tràmits inicials per poder dur a terme les expropiacions de les finques afectades necessàries. Un cop comenci les actuacions, la via passarà a ser titularitat de l'ens provincial.La principal actuació que es durà a terme a la T-2021, en un tram de 1o quilòmetres, serà l’eixamplament de la carretera fins als 6 o 8 metres depenent del tram.
Actualment, la coneguda com a "carreteradelavergonya", per les seves condicions precàries i elevada sinistralitat, presenta una amplada mitjana inferior als 5,30 m de mitjana. A més, també es milloraran totes les interseccions amb la construcció de dues rotondes, una al terme municipal de la Ràpita, a la intersecció amb la carretera TV-3408, i l'altra a Poble Nou del Delta per donar accés al poble mitjançant la Ronda dels Pins i als camps del sud.