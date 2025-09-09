Municipal
Fan una crida a presentar al·legacions per aturar l'ampliació d'una argilera a Ulldecona
GEPEC – EdC i Salvem lo Montsià denuncien que el projecte és una amenaça per a la biodiversitat i el patrimoni
GEPEC-EdC i Salvem lo Montsià demanen a la ciutadania que presentin al·legacions contra el projecte d'ampliació de l'extractiva d'argila Ferradura II a Ulldecona, tal com van fer ells fa uns mesos. Els ecologistes denuncien que l'ampliació suposa una amenaça tant per a la biodiversitat com pel patrimoni històric i cultural.
L'actuació està situada molt a prop dels jaciments arqueològics dels Castellets i la Cogula, datats entre els segles VIII i VI aC, i també de l'anomenat mar d’oliveres, la zona amb major densitat d'oliveres monumentals del país, segons indiquen les entitats. Per això, fan una crida a presentar-hi les al·legacions -la data límit és el 16 de setembre- i a sumar-se a la campanya a Change.org per aconseguir signatures.