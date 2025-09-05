Energia
A informació pública el projecte d'un parc solar amb 1.422 panells fotovoltaics a Ulldecona
Agrosolar del Montsià SL sol·licita l'autorització per construir la planta amb un pressupost de més de 700.000 euros
El Departament de Territori ha sotmès a informació pública el projecte d'un parc solar amb 1.422 panells solars fotovoltaics a Ulldecona (Montsià). Aquest divendres ha publicat l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Agrosolar del Montsià SL ha sol·licitat l'autorització administrativa prèvia i de construcció, així com l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte ambiental de la planta anomenada PV-Agrosolar del Montsià-1-Ulldecona.
L'empresa projecta un parc amb una potència instal·lada de 952,74 KWp i 990 KWn i les seves infraestructures d'evacuació, línia soterrada de 25 kV. El pressupost de les instal·lacions és de 729.563,19 euros.