Política
ERC d'Alcanar reclama a Txell Ulldemolins que renunciï a les credencials de regidora i consellera comarcal
Els republicans van suspendre l'edil de militància per la comissió de fets "de naturalesa potencialment delictiva"
Esquerra Republicana d'Alcanar i la Federació de les Terres de l’Ebre han demanat a Txell Ulldemolins que renunciï a les credencials de regidora d'equipaments i festes i de consellera comarcal després que aquest dijous anunciés que es donarà de baixa com a militant del partit. Ulldemolins també va negar les presumptes irregularitats per les quals se la va apartar cautelarment de les seves funcions al govern municipal al juliol.
Prèviament, la Comissió d'Ètica d'ERC l'havia suspès provisionalment de militància per la comissió de fets "de naturalesa potencialment delictiva que s'estan investigant". "Aquesta petició es fa des del més absolut respecte per la seva decisió personal de donar-se de baixa", han indicat des d'ERC en un comunicat.
Els republicans han afegit que el partit té uns codis ètics i de conducta i que estan compromesos amb aquests preceptes "sempre des de l'absolut respecte a la presumpció d'innocència en tots els casos i adoptant mesures cautelars". D'altra banda, davant l'anunci d'Ulldemolins de passar a ser no adscrita, des de les files republicanes li recamen que hi renunciï perquè va obtenir les credencials en "nom d'un projecte i uns objectius de partit".
Ulldemolins va anunciar aquest dijous davant de diversos mitjans de comunicació que deixaria la militància de la formació, però que es mantindria com a regidora no adscrita. "Tot el que ha sortit aquests dos últims mesos sobre la meva persona és rotundament fals, per això, els meus advocats ja han iniciat totes les accions legals pertinents per esclarir qui hi ha darrere de tots aquests atacs i presentar-ho davant d'on s'han de resoldre totes aquestes qüestions, la justícia", ha defensat. També ha lamentat que s'hagin "prioritzat les sigles del partit i de l'alcaldia d'Alcanar".