Successos
Donen per tancat l'incendi en una botiga d'electrodomèstics a Amposta, que va provocar 30 atesos lleus
Els Bombers van evacuar 28 persones dels pisos superiors i a dues amb mobilitat reduïda se les va confinar
Els Bombers de la Generalitat han donat per finalitzat l'incendi en una botiga d'electrodomèstics a Amposta que es va originar aquest dijous al migdia. La botiga està situada al número 15 del carrer Burgos. Els Bombers han estat remullant la zona i posteriorment s'han retirat del lloc.
Per la seva banda, Protecció Civil ha tancat la prealerta del Procicat per aquest foc. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 30 persones en estat lleu, de les quals 11 van ser traslladades a l'hospital Verge de la Cinta i cinc a l'hospital comarcal d'Amposta. L'Ajuntament d'Amposta valorarà durant aquest divendres l'edifici per descartar danys, segons ha informat Protecció Civil.
Els Bombers van evacuar 28 persones dels pisos superiors a l'establiment i a dues amb mobilitat reduïda se les va confinar, atès que el foc, que va començar a dos quarts de tres de la tarda, seguia cremant sis hores després per la presència de bateries en alguns dels aparells afectats, com ara patinets.