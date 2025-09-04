Successos
16 ferits lleus arran d'un incendi en una botiga d'electrodomèstics a Amposta
Els Bombers han evacuat 28 persones i n'han confinat 2 més davant la persistència del foc, que ha cremat bateries
16 persones han resultat ferides lleus i han estat traslladades a hospitals per un incendi en una botiga d'electrodomèstics que ha començat aquest dijous al migdia al carrer Barcelona d'Amposta. 11 ferits han anat a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa i els altres 5 a l'hospital comarcal d'Amposta.
A banda d'aquests 16 afectats, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 14 persones més, que han estat donades d'alta in situ. 28 persones han estat evacuades pels Bombers dels pisos superiors a l'establiment i a 2 amb mobilitat reduïda se les ha confinat, atès que el foc, que ha començat a dos quarts de tres de la tarda, seguia cremant sis hores després per la presència de bateries en alguns dels aparells afectats, com ara patinets.
El SEM ha activat 5 ambulàncies i 1 equip conjunt SEM-Bombers. De la seva banda, els Bombers, que han enviat 5 dotacions a la zona, han explicat que el fum ha afectat l'escala i alguns habitatges, que han revisat i ventilat.
Al local, sis hores després de començar l'incendi continuava actiu i cremava bateries d'algun dels aparells afectats. Els Bombers remullaven l'establiment i obrien accessos per contenir el foc i per evitar la propagació a la resta de l'edifici.
Cap a tres quarts de deu de la nit el cos d'emergències ha informat que la part activa de l'incendi ja estava apagada i que es començava a retirar el material, principalment patinets elèctrics que submergien en un contenidor.