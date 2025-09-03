Política
L'alcalde de la Ràpita trasllada a Illa un projecte d'«aqüicultura fotovoltaica» a la badia dels Alfacs
Xavier Reverté remarca que la instal·lació permetria generar energia i solucionar «l'escalfament» de l'aigua
Un projecte d'«aqüicultura fotovoltaica» la instal·lació de panells solars sobre les aigües de la badia dels Alfacs, amb una potència total de 200 MW. Aquesta és la proposta que l'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverté, ha traslladat al president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva visita institucional aquest dimecres al migdia a l'Ajuntament.
Un projecte «estratègic», segons l'alcalde, que permetria generar energia per impulsar el desenvolupament econòmic del territori. «Obriria la porta a la creació d'una zona franca al port dels Alfacs i a la implantació d'un data center, a més de donar solucions als problemes del sector pesquer derivats de l'escalfament de les aigües», ha assegurat.
En una reunió mantinguda a la casa de la vila, Reverté ha abordat amb Illa temes com «seguretat, immigració, nous projectes i, sobretot, de la necessitat de consens territorial i del creixement del Delta i de les Terres de l'Ebre». «Sempre busquem que els projectes de la Ràpita tinguin un benefici global per a tot el territori», ha insistit l'alcalde.
Segons ha explicat el consistori en un comunicat, el president ha mostrat «màxim suport a les propostes de l'Ajuntament, tot i que algunes dependran també de l'aprovació del Ministeri».
Durant la trobada també s'han abordat altres qüestions, com la construcció del nou institut de la Ràpita, que podrà acollir entre 780 i 825 alumnes i que ja es troba pendent de tancar el model de finançament amb la Generalitat. A més, s'ha tractat el futur de l'edifici del l'Arriaz que, segons el consistori, finalment es podrà enderrocar després dhaver resolt els entrebancs administratius