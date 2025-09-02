Successos
Ensurt a Ulldecona: una vaqueta s'escapa de la plaça de bous i ha de ser capturada per la policia
L'animal va recórrer els carrers del poble mentre fugia d'un vehicle de la Policia Local, sense provocar ferits
Ahir a la tarda, els carrers d'Ulldecona van presenciar una persecució policial inusual: la protagonista del succés era ni més ni menys que una vaqueta que s'havia escapat de la plaça de bous de la vila.
La «fuga» de l'animal va fer que els veïns, que celebraven la festa major, s'enduguessin un bon ensurt i intentessin esquivar la bèstia com podien.
Segons indiquen diversos mitjans locals, finalment van ser agents de la Policia Local i membres de la comissió de festes els encarregats de capturar la vaqueta, que ja havia recorregut lliurement diversos carrers del municipi. L'animal va ser atrapat als afores del poble i carregat en un camió.
Afortunadament, l'incident va quedar només en un ensurt i els actes de la festa van poder continuar amb normalitat, ja que la policia, mentre perseguia la vaqueta, alertava la població perquè no sortís al carrer o busqués un lloc segur si ja era fora.