Extingit un foc forestal a la zona de Pont de Malany de la Sénia
A la zona de l'incendi hi havia ràfegues de vent de 30-40 km/h
Dues dotacions de Bombers de la Generalitat juntament amb el suport dels bombers de Benicarló van extingir dijous al vespre un incendi de vegetació a la Sénia, a la zona de Pont de Malany. L'avís el van rebre a les 22.30 hores i es van desplaçar fins al lloc.
Segons explica el cos d'emergències, a la zona de l'incendi hi havia ràfegues de vent de 30-40 km/h. El foc va cremar en baixa-mitja intensitat uns 200 metres quadrats.