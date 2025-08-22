Successos
Detingut un home a Amposta per dos robatoris amb intimidació en dues botigues del municipi
L'arrestat va sostreure 740 euros en metàl·lic d'un estanc i un comerç
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home, de 39 anys, com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació en botigues d'Amposta. El primer robatori es va produir dissabte passat en un estanc de la capital de Montsià. L'individu va amenaçar la treballadora de l'establiment i es va endur 740 euros en metàl·lic.
El segon robatori es va produir aquest dimecres, quan un home amb la mateixa indumentària, va entrar en un comerç de la localitat exhibint una arma blanca i exigint tots els diners de la caixa. Es va endur diversos bitllets de vint i de deu euros i monedes d'un euro. El detingut, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta.