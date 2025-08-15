Successos
Rescaten una noia beguda que havia caigut al canal d'Amposta
Els fets han passat a les cinc de la matinada a la zona jove de les Festes Majors
Nou incident a les Festes Majors d'Amposta. Aquest cop ha estat el rescat d'una noia jove que ha caigut al canal d'Amposta. Els fets han passat a les 05.27 hores al carrer de Sebastià Joan Arbò, on es troba l'espai jove de les Festes Majors de la capital del Montsià.
Segons ha pogut saber Diari Més, la noia es trobava en estat ebri quan s'ha precipitat a l'aigua. Fins al lloc s'han desplaát els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques, que ha atès a la jove.
La matinada de dijous a la mateixa zona es va produir una baralla multitudinària que va acabar amb cinc persones ferides per arma blanca i una sisena per un cop. Un dels ferits per arma blanca és menor d'edat. La majoria de les persones lesionades van ser traslladades a l'Hospital Comarcal d'Amposta i a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Els Mossos d'Esquadra van detenir poques hores després l'home que va perpetrar l'agressió. La investigació continua oberta i es preveuen més detencions.