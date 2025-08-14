Platges
Es prohibeix el bany a la platja de Marjal d'Alcanar per un vessament d'hidrocarburs
La fuita provindria d'una embarcació situada a prop del litoral
Protecció civil ha prohibit el bany a la platja de Marjal d'Alcanar (Montsià) per un vessament d'hidrocarburs aquest dijous al migdia. El servei de socorrisme ha hissat la bandera vermella i s'ha restringit el bany després que el telèfon d'emergències 112 rebés un avís que s'havia produït el vessament d'hidrocarburs.
La fuita provindria d'una embarcació situada a prop del litoral. Els cossos d'emergències s'estan desplaçant a la platja.