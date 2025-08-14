Successos
Detingut l'home que ha agredit cinc persones amb una arma blanca a Amposta
La investigació continua oberta i es preveuen més detencions per la baralla multitudinària
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que aquest matinada ha agredit amb una arma blanca cinc persones a Amposta. L'agressió s'ha produït arran d'una baralla entre dos grups durant la festa major de la ciutat. La investigació continua oberta i es preveuen més detencions.
La baralla multitudinària ha tingut lloc al voltant de les sis del matí a la zona del passeig Fluvial, prop d'un recinte on se celebraven actes festius. Un dels ferits per arma blanca és menor d'edat. La majoria de les persones lesionades han estat traslladades a l'Hospital Comarcal d'Amposta i a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. La batussa ha estat entre dos grups, un dels quals amb diversos individus amb antecedents policials.