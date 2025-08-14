Successos
Cinc ferits per arma blanca en una baralla multitudinària aquesta matinada a Amposta
Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets i encara no s'ha produït cap detenció
Cinc persones han resultat ferides per arma blanca i una sisena per un cop en una baralla multitudinària aquesta matinada a Amposta. Els fets s'haurien produït al voltant de les sis del matí a la zona del passeig Fluvial, prop d'un recinte on se celebraven actes de la festa major. Un dels ferits per arma blanca és menor d'edat. La majoria de les persones lesionades han estat traslladades a l'Hospital Comarcal d'Amposta i a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
La batussa ha estat entre dos grups, un dels quals amb diversos individus amb antecedents policials. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets i encara no s'ha produït cap detenció. L'Ajuntament d'Amposta ha fet una publicació a les xarxes socials condemnant la baralla un cop finalitzada la festa.
L’alcalde, Adam Tomàs, ha lamentat profundament els fets i ha denunciat l’actitud d’alguns individus procedents d’altres municipis del territori que han protagonitzat l’enfrontament. Tomàs ha anunciat que es continuaran posant totes les mesures de seguretat per evitar que situacions com aquesta es tornin a produir. I ha aprofitat per recordar que els primers cinc dies de festes han transcorregut amb normalitat.
Alhora, l’alcalde ha volgut reconèixer i posar en valor la ràpida i eficaç coordinació entre la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, el servei de seguretat privada i el personal sanitari, que va permetre actuar amb celeritat i evitar conseqüències més greus. També ha agraït la ciutadania que estava al lloc dels fets per la seva responsabilitat en facilitar la tasca dels cossos de seguretat.