Societat
L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, multat per un correbou que va acabar en un canal
La Generalitat l'ha sancionat amb 600 euros
La Generalitat ha sancionat amb 600 euros l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja (Montsià) per la celebració d'un correbou en què el bou, que tenia les banyes lligades amb una corda, va ser «guiat intencionadament» a un canal d'aigua durant la festa major del municipi, el juliol del 2024.
L'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal (ACTYMA), que va denunciar els fets, assegura aquest dimecres en un comunicat que ha rebut una notificació del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat en què informa que s'ha resolt l'expedient sancionador instruït contra l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja.
ACTYMA va denunciar la celebració d'un bou capllaçat lligat per les banyes amb una corda i guiat intencionadament al canal, quan «la llei 34/2010, d'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, considera infracció conduir el bou capllaçat al canal, sortint del recorregut del carrer».
Segons l'associació animalista, «en cap cas es pot variar el recorregut prefixat, si no és per una causa justificada», i no serveix l'argument d'«introduir el toro al canal per refrescar-lo, ja que si aquest donava indicis d'esgotament era necessari retirar l'animal tal com especifica l'article 9 de l'esmentada llei».