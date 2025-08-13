Successos
Cinc ferits lleus durant un incendi d'un rentavaixelles a la Ràpita
Els fets han passat a les quatre de la matinada al carrer Val de Zafan
Cinc persones han resultat ferides per inhalació de fum durant un incendi a la Ràpita. Els fets han passat a les 04.14 hores en un pis del carrer Val de Zafan i els Bombers de la Generalitat han enviat quatre dotacions terrestres.
Un cop allí han localitzat als inquilins de l'habitatge confinats al balcó i els han evacuat fora de l'habitatge. L'incendi es trobava en un rentavaixelles situat a la cuina del pis, el qual ha provocat molt de fum. Les flames no s'han desenvolupat, segons explica el cos d'emergències. Un cop ventilat l'habitatge han donat per finalitzat el servei.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès als afectats i els han traslladat amb pronòstic lleu fins a un centre hospitalari.